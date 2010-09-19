Дизайн сайта хоз. товаров

Необходимо собрать блок рекламный простой, аналог в приложении. Размер 800х73 макет тоже в приложении. Сейчас необходимо сделать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание внутри в приложении
детали с исполнителем
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Привет, нужно нарисовать дизайн интернет магазина и установить его! Магазин на опенкарте! Бюджет до 100$ Жду предложения с примерами работ по опенкарту! unicom . mdДизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго. Требуется нарисовать 1 шапку за указанную сумму, далее продолжим сотрудничество на постоянной основе. Указывайте сроки и цену. Шапка такого плана как тут http://www.rostralservice.ru/Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый вечер. Требуется обновить дизайн мебельного интернет-магазина. Задача: по существующей структуре сайта обновить дизайн (новая цветовая гамма, кнопки, шапка, подача информации). Сайт: www.mebel-7ya.com Бюджет очень ограничен (30 у.е.), ничего сверхестественного не требуется. Жду предложения, цену, сроки. Для супер-пупер ...Закрыт13 лет назад
Дизайн сайта http://acinvest.ruЗавершен13 лет назад
Есть сайт Интернет казино. Хочу преобрести дизайн с флеш шапкой на англ. языке. Необходимо заменить все на русский язык и немного изменить дизайн. После чего необходимо создать соответствующие страницы - перенести все тексты и раздел ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Дизайн, верстка, натяжка на движок.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать красивый дизайн для промо сайта. Тематика: бриллианты.. . за цену договоримся. webmoneyЗавершен13 лет назад
- $75
День добрый. Требуется нарисовать простенький логотип и сделать минимальный дизайн для вап-сайта. По срокам - желательно сегодня. Цена вопроса 75wmzЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть готовое решение - дизайн, совмещенный с кодом на ASP - код простейший - необходимо: 1) разработать оригинальный дизайн; 2) верстка. Код с дизайном - аналог - http://pricemarket.ru/ Связь - по Skype или телефону.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад