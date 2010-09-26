Разработать дизайн интернет-магазина

На основе существующего сайта (http://www.bsline.ru/) необходимо разработать новый дизайн, который в то же время будет представлять из себя интернет- магазин услуг компании. То есть в качестве товара в магазине будут выступать услуги. Основная задача сайта - продажа услуг компании.

Дизайн должен быть выдержан в том же стиле и цветовом решении, что и существующий сайт. Основное требование к новому дизайну- минимум лишней информации и переходов, максимум удобства для пользователя.

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