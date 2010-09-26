Разработать дизайн интернет-магазина

$80
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок251 просмотр
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На основе существующего сайта (http://www.bsline.ru/) необходимо разработать новый дизайн, который в то же время будет представлять из себя интернет- магазин услуг компании. То есть в качестве товара в магазине будут выступать услуги. Основная задача сайта - продажа услуг компании.

Дизайн должен быть выдержан в том же стиле и цветовом решении, что и существующий сайт. Основное требование к новому дизайну- минимум лишней информации и переходов, максимум удобства для пользователя.

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13 лет назад
bsline
Сергей 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Iamproto
Виктор 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Работа была выполнена точно в срок, что имеет большое значение в нашей работе. Дизайн выполнен хорошо, жаль что проект так и не получил дальнейшего развития, но это уже к Виталию никак не относится. В общем рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо! Было приятно с Вами работать!