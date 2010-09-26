Разработать дизайн интернет-магазина

Задание внутри в приложении детали с исполнителем ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе существующего сайта (http://www.bsline.ru/) необходимо разработать новый дизайн, который в то же время будет представлять из себя интернет- магазин услуг компании. То есть в качестве товара в магазине будут выступать услуги. Основная задача сайта - продажа услуг компании.
Дизайн должен быть выдержан в том же стиле и цветовом решении, что и существующий сайт. Основное требование к новому дизайну- минимум лишней информации и переходов, максимум удобства для пользователя.
Оплата по-факту через систему Яндекс.Деньги
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо собрать блок рекламный простой, аналог в приложении. Размер 800х73 макет тоже в приложении. Сейчас необходимо сделатьДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Привет, нужно нарисовать дизайн интернет магазина и установить его! Магазин на опенкарте! Бюджет до 100$ Жду предложения с примерами работ по опенкарту! unicom . mdДизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго. Требуется нарисовать 1 шапку за указанную сумму, далее продолжим сотрудничество на постоянной основе. Указывайте сроки и цену. Шапка такого плана как тут http://www.rostralservice.ru/Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый вечер. Требуется обновить дизайн мебельного интернет-магазина. Задача: по существующей структуре сайта обновить дизайн (новая цветовая гамма, кнопки, шапка, подача информации). Сайт: www.mebel-7ya.com Бюджет очень ограничен (30 у.е.), ничего сверхестественного не требуется. Жду предложения, цену, сроки. Для супер-пупер ...Закрыт13 лет назад
Дизайн сайта http://acinvest.ruЗавершен13 лет назад
Есть сайт Интернет казино. Хочу преобрести дизайн с флеш шапкой на англ. языке. Необходимо заменить все на русский язык и немного изменить дизайн. После чего необходимо создать соответствующие страницы - перенести все тексты и раздел ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Дизайн, верстка, натяжка на движок.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать красивый дизайн для промо сайта. Тематика: бриллианты.. . за цену договоримся. webmoneyЗавершен13 лет назад
- $75
День добрый. Требуется нарисовать простенький логотип и сделать минимальный дизайн для вап-сайта. По срокам - желательно сегодня. Цена вопроса 75wmzЗакрыт13 лет назад