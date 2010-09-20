Разработка дизайна и доработка логотипа сайта

Название: INCO (intercommerce, international commerce, internet commerce)

Основные параметры дизайна:

1) резиновый, 85% от ширины экрана.

2) белый фон

3) крупные элементы в таких пунктах, как регистрация, поиск и т.п.

На главной странице есть такие зоны:

1) логотип

Логотип надо доработать.

Идея его - как сейчас есть (т.е. разноцветные буквы гельветикой), но воплощение нужно более профессиональное, чтобы C легко читалось и в целом как-то более гармонично было.

Подпись или intercommerce или international commerce. Можно вместо корзины что-то другое поставить или как-то его незначительно переделать, т.е. свои мысли приветствуются.

клиенту в целом более-менее нравится стиль в логотипах как этот http://www.etorg.ru/

2) поисковая строка с 3-мя вкладками где искать. Мне, например, нравится как здесь: http://www.prothemer.com/morph/#tb

3) верхнее меню - это просто ссылки на статьи.

4) ниже - каталог аукционов и магазинов. В нем по рубрикам представлены сайты, осуществляющие торговлю.

это основной модуль, поэтому нужна его наиболее тщательная проработка.

В целом он будет выглядеть как http://vsemesta.com/, от вас нужно его оформление (в том числе внутренних страниц) в общем стиле сайта.

Внутри он выглядит как в файле inco_ins, т.е. убираются отзывы, добавляется список подкатегорий и номера страниц внизу.

5) Регистрация:

поля нужны как здесь: http://vip.hc.by/index.php?option=com_user&view=register

оформление мне ближе примерно как тут: http://profile.onliner.by/reg/?redirect=http://www.onliner.by/

6) список аукционов - собственно он и есть. Везде по 5 аукционов надо (и на главной и внутри).

7) справа - отзывы клиентов. работать оно будет как тут: http://str.hc.by/ надо вписать в общий концепт сайта.

8) ниже - наиболее актуальный товар (по большому счету просто картинка и текст). надо вместо iPhone вставить BMW X6 в каком-нибудь красивом ракурсе.

9) футер - все как сейчас, только слева - ссылки sape надо более-менее гармонично расположить, а по центру надо добавить значки какие платежные средства принимаются: webmoney, яденьги и убрать яндекс.маркет.

Естественно все ссылки даны для примера, ничего передирать один в один не надо.

Из большего основная работа - это доработка пркрепленных образцов-шаблонов inco.rar до качественного единообразного стиля оформления (шрифты, цвета, стили, линии, точки, подчеркивания, фоны и т.п.)

Сайт должен выглядеть:

солидно (т.е. нужно использовать в оформлении "дорогих" фишек, взятых не с дешевых сайтов)

портально (т.е. должно создаваться ощущение, что внутри много всего).

по современному аскетично (не нужно никаких "ляпистостей" и иконок. деловой, но не бледный стиль).

Предлагаемый порядок работы:

1) мы делаем предоплату (для аккаунтов не меньше 6 мес.)

2) вы проводите предварительную работу и присылаете картинки на согласование.

3) если все устраивает, то мы переводим всю сумму, присылаем правки, вы дорабатываете проект и присылаете нам PSD.

Поэтому в предожении указывайте как всю стоимость работы, так и сумму предоплаты, и сроки.

Если кто специализируется на разработке сайтов "под ключ", то присылайте свои предожения по комплексной раобте (используемая на сайте CMS Joomla, компонент каталога Mosets Tree).

Наиболее оперативный контакт: [email protected]