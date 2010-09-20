Нужно переработать шапку сайта http://www.redmonkey.com.ua/ 1) Сделать меню с выпадающим списком в несколько строчек. При наведение на "Витрина" будет выпадать список брендов . Их штук 20 (смотрите прокрутку в низу)/ 2x-3x строчное разбитие как здесь ...
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Разработка дизайна и доработка логотипа сайта
Название: INCO (intercommerce, international commerce, internet commerce)
Основные параметры дизайна:
1) резиновый, 85% от ширины экрана.
2) белый фон
3) крупные элементы в таких пунктах, как регистрация, поиск и т.п.
На главной странице есть такие зоны:
1) логотип
Логотип надо доработать.
Идея его - как сейчас есть (т.е. разноцветные буквы гельветикой), но воплощение нужно более профессиональное, чтобы C легко читалось и в целом как-то более гармонично было.
Подпись или intercommerce или international commerce. Можно вместо корзины что-то другое поставить или как-то его незначительно переделать, т.е. свои мысли приветствуются.
клиенту в целом более-менее нравится стиль в логотипах как этот http://www.etorg.ru/
2) поисковая строка с 3-мя вкладками где искать. Мне, например, нравится как здесь: http://www.prothemer.com/morph/#tb
3) верхнее меню - это просто ссылки на статьи.
4) ниже - каталог аукционов и магазинов. В нем по рубрикам представлены сайты, осуществляющие торговлю.
это основной модуль, поэтому нужна его наиболее тщательная проработка.
В целом он будет выглядеть как http://vsemesta.com/, от вас нужно его оформление (в том числе внутренних страниц) в общем стиле сайта.
Внутри он выглядит как в файле inco_ins, т.е. убираются отзывы, добавляется список подкатегорий и номера страниц внизу.
5) Регистрация:
поля нужны как здесь: http://vip.hc.by/index.php?option=com_user&view=register
оформление мне ближе примерно как тут: http://profile.onliner.by/reg/?redirect=http://www.onliner.by/
6) список аукционов - собственно он и есть. Везде по 5 аукционов надо (и на главной и внутри).
7) справа - отзывы клиентов. работать оно будет как тут: http://str.hc.by/ надо вписать в общий концепт сайта.
8) ниже - наиболее актуальный товар (по большому счету просто картинка и текст). надо вместо iPhone вставить BMW X6 в каком-нибудь красивом ракурсе.
9) футер - все как сейчас, только слева - ссылки sape надо более-менее гармонично расположить, а по центру надо добавить значки какие платежные средства принимаются: webmoney, яденьги и убрать яндекс.маркет.
Естественно все ссылки даны для примера, ничего передирать один в один не надо.
Из большего основная работа - это доработка пркрепленных образцов-шаблонов inco.rar до качественного единообразного стиля оформления (шрифты, цвета, стили, линии, точки, подчеркивания, фоны и т.п.)
Сайт должен выглядеть:
солидно (т.е. нужно использовать в оформлении "дорогих" фишек, взятых не с дешевых сайтов)
портально (т.е. должно создаваться ощущение, что внутри много всего).
по современному аскетично (не нужно никаких "ляпистостей" и иконок. деловой, но не бледный стиль).
Предлагаемый порядок работы:
1) мы делаем предоплату (для аккаунтов не меньше 6 мес.)
2) вы проводите предварительную работу и присылаете картинки на согласование.
3) если все устраивает, то мы переводим всю сумму, присылаем правки, вы дорабатываете проект и присылаете нам PSD.
Поэтому в предожении указывайте как всю стоимость работы, так и сумму предоплаты, и сроки.
Если кто специализируется на разработке сайтов "под ключ", то присылайте свои предожения по комплексной раобте (используемая на сайте CMS Joomla, компонент каталога Mosets Tree).
Наиболее оперативный контакт: [email protected]
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