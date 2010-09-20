Разработать дизайн страницы

Необходимо в короткие сроки разработать дизайн одной страницы внутреннего сайта компании (некое подобие CRM-системы). Страница – профиль сотрудника с возможностью редактирования информации. В приложении – отдалённо похожее на то, что надо получить (нашёл в портфолио у одного из фрилансеров). Страницу необходимо вписать в общий имеющийся дизайн.

Подробности обсуждаю с выбранным кандидатом. Предпочтение отдаётся кандидату с релевантным опытом и примерами работ.