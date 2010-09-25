UI сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка181 просмотр
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Для существующего сайта (показ выбранному исполнителю) требуется скорректировать интерфейс или предложить свой вариант. Функциональные блоки уже есть, вопросы в удобном отображении информации. Знание паттернов дизайна JqueryUI будет плюсом.

Фанатам минимализма предпочтение.

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Предложения скрыты

Бюджет обсуждаем

13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
msilenkov
Максим 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Грамотный исполнитель. Понимает сразу что нужно. Рад сотрудничеству. В качестве дизайнера интерфейсов буду рекомендовать своим коллегам.
Отличное получилось сотрудничество, спасибо Евгению! :)
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