Нужен дизайн для интернет-магазина игрушек, Логотип надо сделать из url'a, каким нибудь мультяшным шрифтом + фото ребенка или пупса (например: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BF%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA&img_url=s15.radikal.ru/i189/1003/71/62d0fd96a414.jpg&spsite=fake-047-8156018.ru&p=0 ). Основные блоки: 1. Лого 2. Блок облака тегов - но в нем будут не теги в ...
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Для существующего сайта (показ выбранному исполнителю) требуется скорректировать интерфейс или предложить свой вариант. Функциональные блоки уже есть, вопросы в удобном отображении информации. Знание паттернов дизайна JqueryUI будет плюсом.
Фанатам минимализма предпочтение.
Мы смотрим портфолио или те ссылки Ваших работ, что Вы приведете.
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