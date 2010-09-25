Для существующего сайта (показ выбранному исполнителю) требуется скорректировать интерфейс или предложить свой вариант. Функциональные блоки уже есть, вопросы в удобном отображении информации. Знание паттернов дизайна JqueryUI будет плюсом.

Фанатам минимализма предпочтение.

Мы смотрим портфолио или те ссылки Ваших работ, что Вы приведете.

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