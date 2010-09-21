Создание и продвижение группы вКонтакте

$250
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок328 просмотров
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Создание группы вКонтакте, посвященной сотовым телефонам. Разработка дизайна, разметка и т.д. Развитие группы. Цель - получение заказов интернет-магазином.

Пожалуйста, присылайте свои предложения - какие методы развития, какие "фишки" и т.д. Сроки, стоимость и т.д.

13 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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