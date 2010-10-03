Приватный проект для Юлии (Ylll)

$100
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок262 просмотра
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Дизайн сайта.

13 лет назад
neadekvat
Виталий 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
В очередной раз дизайн выполнен на высоком уровне с учетом требований заказчика. И в третий раз убедительно рекомендую Юлию как хорошего исполнителя.
Было приятно снова поработать, заказчик - адекватный, ответственный, приятный в общении человек.
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