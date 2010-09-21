Требуется переработать дизайн

Ищу исполнителя для переработки дизайна сайта. В данный момент дизайн сделан под "жесткую" ширину (950 точек), нужно текущий дизайн сделать "тянущимся" (т.е. на всю ширину окна браузера) и сверстать всё это дело под Джумлу.

+ сделать пару доработок в текущем дизайне (поправить элементы, чтобы не наезжали друг на друга; добавить телефон в шапку)

Интересуют цена и сроки.