Требуется переработать дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок337 просмотров
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Ищу исполнителя для переработки дизайна сайта. В данный момент дизайн сделан под "жесткую" ширину (950 точек), нужно текущий дизайн сделать "тянущимся" (т.е. на всю ширину окна браузера) и сверстать всё это дело под Джумлу.

+ сделать пару доработок в текущем дизайне (поправить элементы, чтобы не наезжали друг на друга; добавить телефон в шапку)

Интересуют цена и сроки.

13 лет назад
web-reality
Максим 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
prosto_serega
Сергей 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
НИКОГДА и НЕЗАЧТО НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ! это КИДАЛА! Берет предоплату, не выполняет работу и, разумеется, не возвращает деньги! С самого начала предупредил, что задача нетипичная и один человек уже не справился, дал реквизиты всё посмотреть и оценить свои силы. Заранее оговорил, что сроки 1-2 дня максимум. Сергей согласился на все условия, заверил, что всё сделает (видимо, шибко хотел получить предоплату) и заверил, что первые результаты, возможно, уже "будут завтра". Так он и кормил "завтраками" 3 ДНЯ!!! Утром он вам обещает, что сделано будет к вечеру, вечером, что к утру! За 3 дня не сделал НИЧЕГО! Привлек какого-то другого человека, тот тоже не справился. В пятницу в середине дня я предупредил, что если к вечеру пятницы ничего не будет сделано, то он может сразу возвращать предоплату, я буду искать другого подрядчика. С тех пор пошел практически полный игнор сообщений, но ключевое он ответил: "prosto_serega | сегодня в 01:21 Я все деньги вывел еще в тот день как вы кинули... web-reality | вчера в 23:11 Сергей, ну что? решаем полюбовно? или как? " -------------------------------------------------------------------------- И на этом всё. Работа НЕ СДЕЛАНА, деньги НЕ ВЕРНУЛ. Не хотите быть кинутыми? НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ с ним! Видел первый отрицательный отзыв, думал, что с тех пор он исправился. К сожалению, проверил на себе - не исправился! Кидает клиентов. -------------------------------------------------------------------------- P.S. нашел блестящего исполнителя - http://www.weblancer.net/users/kvv77/ - мои САМЫЕ БЛЕСТЯЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ! Всё сделал в срок, очень качественно! Не требует денег вперед, оплата строго постфактум. На подходе ещё ряд проектов, буду работать только с ним. Очень хороший профессионал, не в пример Смирнову Сергею. -------------------------------------------------------------------------- Прокомментирую выступление Сергея, ибо врёт ну просто неприлично :) 1) Сергей, вам изначально было прислано официальное тех. задание и в устной беседе объяснено, что нужно сделать. Дизайнер вы, электрик, сантехник - мне всё равно. Вы ВЗЯЛИСЬ ЗА РАБОТУ (я вас не заставлял) и сказали, что всё сделаете. Предоплату я вам кидал только после того, как всё рассказал и вы походили по сайту и оценили объем работы. Мне подтвердить логами из аськи или прекритите врать и сочинять сказки? :) 2) Меня как-то должно волновать количество ваших заказов? Не успеваете, зачем браться и кормить заказчика "завтраками"? 3) Конкретно вы ничего не делали. Вы привлекли стороннего человека, т.к. сами с задачей не справились. Опять же, скинуть логи ICQ или прекратите врать? ;) И как вы так что-то чудесно сделали, если пароли от сайта были сменены? :) 4) Предоплата 10$? ) "28.09.2010 23:34 30.00 (расход) 0.24 (комиссия) 12,57 (остаток) Z130725913305 (кошелек коррекпондента) Предоплата к переработке дизайна Расходная операция" Упс? :) Снова завтрались? ) 5) Вы свою задачу выполнили блестяще - взяли деньги и испарились :) На сообщения-то чего не отвечаете? :) Из аськи зачем удалились? :) 6) Человека не могу не похвалить, реальный профессионал своего дела. Чем я как заказчик плох (ну кроме того, что требую выполнения работы или возврата денег) я так и не понял... Деньги без вопросов предоставил авансом, работу сразу и полностью всю описал. Где я кинул человека? Тем более что потом, с задачей справились. Сергею элементарно не хватает навыков и он очень сильно переоценивает свои возможности, берется за всё подряд, лишь бы получить денег. Деньги они же как.. берешь чужие, а возвращаешь свои.. Не работайте с ним, если не нужны лишние проблемы. Исполнителей полно, и конкретно с этим работать не стоит. -------------- "Аккаунт был взломан, я не знаю что это..." ооо, ну конечно :)))) Каждый день новая песня
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