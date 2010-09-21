Дизайн магазина

Для туристической фирмы нужен легкий, светлый дизайн сайта. Наравления деятельности: 1. авиабилеты, визы, бронирование гостиниц - это решения для бизнеса 2. туры во все направления - это просто путешествия и отдых от Вас жду решения как разграничить направление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо дизайн интернет магазина. Все подробноси расскажу при переписке.
Предоплаты не будет так как не раз кидали. Жду заявок. Дизайн нужен сегодня к вечеру 16-00 по МСК.
Надо как минимум 2-3 варианта
ICQ: 646825570
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