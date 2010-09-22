Дизайн и верстка 2 страницы

$75
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок332 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужен дизайн главной страницы, и 1 внутренней.

Сайт аналог dentbetty.com. Сайт - посредник при заказе кузовного ремонта автомобиля.

Расположение элементов как на главной этого сайта.

Для просмотра внутренней, надо ввести зип код.

Например 10952.

13 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$75
3 дня
  • Похожие заказы

  • Вставить Flash шапку в сайт

    $50

    Flash шапка для сайта обучающих материалов (аудио, видео курсы, видео уроки и тренинги): http://obuchajka.ru Шапка находиться сейчас на пробном сайте: http://proba.obuchajka.ru Шаблон сайта - "резиновый" (вордпресс) с отрицательными полями (если будет нужен - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн портала

    Необходимо создать дизайн портала о виртуальном десктопе. Основной сайт есть: http://deskstream.com/ Основное требование - хорошее знание английского языка и свободное вечернее время, т.к. проект будет обсуждаться напрямую с американским заказчиком. Необходимо наличие Skype. Заявки оставляйте здесь

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта (научные работы на заказ)

    $100

    Рассмотрю варианты с версткой и без нее (лишь дизайн). внимание! дизайн главной и внутренних страниц отличается. за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/ анимация и программирование в состав проекта не входит фон белый гамма элементов -от желтого до кирпичного, темно-красного слева образ методистки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно переделать сайт и залить уникальный контент

    $250

    Необходимо сверстать вот такой сайт http://www.promgirl.com/?siteID=7mLShlfzVZ0-mG%2Fcq94i0SBgc2GHzgCkvg , постаратся максимально внести внего изменения по вложенному брифу. А потом залить туда 15-20 страниц уникального контента. Вариант второй вы берете любой шаблон делаете его под БРИA вложенный в ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн магазина

    $100

    Надо дизайн интернет магазина. Все подробноси расскажу при переписке. Предоплаты не будет так как не раз кидали. Жду заявок. Дизайн нужен сегодня к вечеру 16-00 по МСК. Надо как минимум 2-3 варианта ICQ: 646825570

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно отредактировать flash шаблон(исходники есть)

    Предлогайте свои цены, имеется 4 проекта, есть подобранные шаблоны. 1. Нужно вставить текст 2. Вставить логотип 3. И вставить пару картинок -----------ВСЕ ИСХОДНИКИ ЕСТЬ------------- Сразу говорю большие цены не заламывать, выберу того кто сделает быстро и не дорого! ------------------------------------------- P.S. Так ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад