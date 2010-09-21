Вставить Flash шапку в сайт

Flash шапка для сайта обучающих материалов (аудио, видео курсы, видео уроки и тренинги): http://obuchajka.ru

Шапка находиться сейчас на пробном сайте: http://proba.obuchajka.ru Шаблон сайта - "резиновый" (вордпресс) с отрицательными полями (если будет нужен - скину). В IE и MF шапка стоит нормально - при изменении разрешения и масштаба не изменяется и не вылезают вертикальные и горизонтальные полосы (был написан небольшой скрипт, находиться в хедере). В Google Chrome, Opera, Safari есть проблемы, которые и необходимо устранить. Есть исходник шапки (.fla). Рассмотрю альтернативные варианты - свет клином на данной шапке не сошёлся, да и на flash тоже. Нужна приличная шапки, и всё...