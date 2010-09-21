Срочно нужен дизайн первой странички сайта

Рассмотрю варианты с версткой и без нее (лишь дизайн). внимание! дизайн главной и внутренних страниц отличается. за основу берем сайт http://homeworkpro.ru/ анимация и программирование в состав проекта не входит фон белый гамма элементов -от желтого до кирпичного, темно-красного слева образ методистки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн сайта, нужно сделать точно такой же, но с корректировками...по всем вопросам -обращаться в личку=)
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