Создать шаблон для phpbb3

Flash шапка для сайта обучающих материалов (аудио, видео курсы, видео уроки и тренинги): http://obuchajka.ru Шапка находиться сейчас на пробном сайте: http://proba.obuchajka.ru Шаблон сайта - "резиновый" (вордпресс) с отрицательными полями (если будет нужен - ...
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