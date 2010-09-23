Легкое задание по изменению цветовой схемы шаблона

Flash шапка для сайта обучающих материалов (аудио, видео курсы, видео уроки и тренинги): http://obuchajka.ru Шапка находиться сейчас на пробном сайте: http://proba.obuchajka.ru Шаблон сайта - "резиновый" (вордпресс) с отрицательными полями (если будет нужен - ...
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Добрый день.
Есть шаблон для WordPress. Он в зеленых тонах. Шаблон простой, необходимо сделать много вариантов таких же шаблонов но с другими цветовыми схемами: синим, оранжевым, коричневым, и т.д. Чем больше тем лучше. К проекту я прикрепил скриншот шаблона, надо изменять цвет "Шапки", цвет Футера, цвет Подложки для слова "Категории", цвет Ссылок при наведении.
Работа достаточно легкая:
1) Выбрали цвет
2) Изменили цвет блоков
3) Изменили цвет ссылки в css
Цена: 0.3$
Предоставлю архив с шаблоном для WordPress и psd макет.
Пишите Ваши цены и сроки. Например 100 шаблонов сделать.
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