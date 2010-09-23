Легкое задание по изменению цветовой схемы шаблона

Добрый день.

Есть шаблон для WordPress. Он в зеленых тонах. Шаблон простой, необходимо сделать много вариантов таких же шаблонов но с другими цветовыми схемами: синим, оранжевым, коричневым, и т.д. Чем больше тем лучше. К проекту я прикрепил скриншот шаблона, надо изменять цвет "Шапки", цвет Футера, цвет Подложки для слова "Категории", цвет Ссылок при наведении.

Работа достаточно легкая:

1) Выбрали цвет

2) Изменили цвет блоков

3) Изменили цвет ссылки в css

Цена: 0.3$

Предоставлю архив с шаблоном для WordPress и psd макет.

Пишите Ваши цены и сроки. Например 100 шаблонов сделать.