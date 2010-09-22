Flash шапка для сайта обучающих материалов (аудио, видео курсы, видео уроки и тренинги): http://obuchajka.ru Шапка находиться сейчас на пробном сайте: http://proba.obuchajka.ru Шаблон сайта - "резиновый" (вордпресс) с отрицательными полями (если будет нужен - ...
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Нужно сделать дизайн сайта для украинского каталога частных предпринимателей
отрисовать ЛК, ГС, и ещё пару страниц !
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