Дизайн информационного портала

Требуется команда для разработки дизайна крупного портала. Пока проводим очень предварительный отбор.

Что нужно:

- Современный юзабельный дизайн (пока ближайший ориентир — iGoogle)

- Верстка под Drupal, строго кросс-браузерная: IE (6-8), FF, Opera, Chrome. W3c

- Порядка 20-30 шаблонов внутренних страниц, 3-5 цветовых схем; возможно, также будет необходима верстка нескольких виджетов для сторонних сайтов

- Готовность к нескольким итерациям переработки после юзабилити-тестов – как дизайна, так и верстки (закладывайте в стоимость)

- Верстка с учетом дальнейшей оптимизации

- Готовность сотрудничать с программистом, который будет навешивать дизайн, и учитывать его просьбы (тоже закладывайте в стоимость)

- Поддержка проекта в течение года (прежде всего верстки) — исправление всех глюков

- Очень желателен хотя бы один живой человек в Москве (для периодических контактов)

Только дизайн-студии с хорошим портфолио. Пожалуйста, присылайте ссылку на портфолио и порядок цен.