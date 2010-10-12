Дизайн главной страницы сайта

Добрый день. Есть шаблон для WordPress. Он в зеленых тонах. Шаблон простой, необходимо сделать много вариантов таких же шаблонов но с другими цветовыми схемами: синим, оранжевым, коричневым, и т.д. Чем больше тем лучше. К проекту я ...