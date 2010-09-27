Редизайн главной страницы сайта cpmb.ru

www.cpmb.ru - необходимо поменять дизайн главной страницы сайта.

основные условия:

1. Логотип должен быть на белом фоне

2. Блок с новостями должен быть убран с правой стороны, куда-нибудь в другое место, например вниз и размещен горизонтально (как вариант)

3. Панель, на которой новости необходимо вообще убрать, чтобы было больше места для контента и возможность красиво оформить сам контент

4. Объявлениедля работодателей, которое внизу, должно бросаться в глаза

5. Самое главное - красиво оформить контент, заголовки, подзаголовки, картинки, кнопки... (кнопки - "Узнать больше" - это не обязательный атрибут)