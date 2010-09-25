Разработка дизайна сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок424 просмотра
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Требуется разработать дизайн сайта компании, оказывающей услуги по обучению по Skype иностранным языкам. Дизайн требуется легкий и простой. Также нужна нарезка дизайна на составные элементы, чтобы потом можно было легко сверстать шаблон для CMS Joomla.

13 лет назад
franklang
Светлана 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$200
7 дней
Спасибо Алексею за отличный дизайн сайта, все было сделано быстро и качественно, наши замечания учтены и произведена необходимая доработка макета. Рекомендую к сотрудничеству!
Второй раз работаю со Светланой и снова доволен - и рабочим процессом, и результатом. Отличный заказчик!
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