Создание аналога проекта

OverPro.ru - Автоматизированная система для игры в Counter Strike 1.6 на деньги. На сайте имеется панель "входа" (полоска) / после авторизация "меню" (полоска). Нужно эту панель переделать, перерисовать. Посмотреть, как реализованна сейчас. Панель должна быть приближена к цветам ...