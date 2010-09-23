Кардинальное изменение дизайна сайта

$950
Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок514 просмотров
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1. Кардинальное изменение дизайна сайта sbs-sure Страховой брокер

2. Дизайн калькулятора для расчетов стоимости страховки (можно слегка прозрачный фон).

Креативный, свежий, современный внешний вид!

Удобная логичная композиция, понятный интерфейс.

Приоритет необходимо сделать на элементы связи (телефоны, скайп, заполнение заявки на сайте), кнопку расчета. Плюс пару баннеров для спецпредложений.

Сайт будет ориентирован на продажи страховых продуктов через интернет, а именно Каско и Осаго.

Также необходимо учесть, что сайт является визитной карточкой компании и знакомит клиентов с другими услугами компании.

Ипользовать CSS, Java Script.

Уделить внимание Flash (не более 30%) и не использовать его для информативных данных.

необходимо наличие портфолио.

Гарантируем своевременную предоплату и оплату работы удобным для Вас способом (предпочтительно безналичный расчет).

13 лет назад
sbs-sure
Юрий 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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