Дизайн сайта (маленький бюджет)

$50
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка321 просмотр
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Необходимо разработать дизайн сайта.

бюджет 50 вмз.

оплата после исполнения.

стучите в асю 220 37 20 51

Дизайн сайта
13 лет назад
Pashok
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
monblank
Игорь 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
3 дня
Сотрудничество оставило только положительные эмоции. Лишних вопросов не задает, все делается быстро и качественно. быстрое редактирование дизайна после комментариев.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми.
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