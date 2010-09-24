2 joomla-шаблона для интернет-магазина

Добрый день! Нужен макет сайта для шахматной школы (дизайн и верстка). * Главное: дизайн должен быть строгим и стильным. * Сайт будет на двух языках, нужно чтобы были флажки рус/eng. * На сайте будут следующие разделы 1. Лента ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно 2 шаблона для магазина кондиционеров на Joomla 1.5, 60$/каждый. Один в японском стиле, другой в "зимнем". Функционал стандартный для магазинов, если что потом добавим модулей. Заодно можно нарисовать к ним пару баннеров за доп.плату.
Возможна работа с двумя исполнителями. Если срастется, будут еще заказы.
Цена небольшая, но и работа не срочная. Оплата через СБС, комиссию системы возмещу отдельно.
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