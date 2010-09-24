2 joomla-шаблона для интернет-магазина

$60
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Добрый день.

Нужно 2 шаблона для магазина кондиционеров на Joomla 1.5, 60$/каждый. Один в японском стиле, другой в "зимнем". Функционал стандартный для магазинов, если что потом добавим модулей. Заодно можно нарисовать к ним пару баннеров за доп.плату.

Возможна работа с двумя исполнителями. Если срастется, будут еще заказы.

Цена небольшая, но и работа не срочная. Оплата через СБС, комиссию системы возмещу отдельно.

Joomla
13 лет назад
grandcherokee
Евгений 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов