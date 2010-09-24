Дизайн и верстка сайта шахматной школы

$250
Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок495 просмотров
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Добрый день! Нужен макет сайта для шахматной школы (дизайн и верстка).

* Главное: дизайн должен быть строгим и стильным.

* Сайт будет на двух языках, нужно чтобы были флажки рус/eng.

* На сайте будут следующие разделы

1. Лента новостей

2. Контакты

3. История шахмат (статьи, фото)

4. Библиография

5. Что можно прочитать по темам

6. Книжные новинки

7. Конкурсы решений

7.1. Подбор позиций в виде диаграмм разного уровня сложности

7.2. Ответы

8. В помощь тренеру (Подготовленные лекции в виде статей)

9. Архив.

10. Форум.

11. Советы пользователям шахматных компьютерных программ (обучающие материалы, "библиография" программ)

12. Календарь соревнований

13. Комментирование партий ведущих гроссмейстеров мира

14. Теоретические обзоры

15. Онлайн-лекции (поле с шахматной доской, и поле для чата с тренером)

Верстка сайта
13 лет назад
moskrc
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
redmax88
Максим 
35 летМолдова
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