Дизайн сайта для ДЛЕ.

Работа очень красивая получилась, все быстро, правки делались оперативно. Дизайнер терпеливый и кропотливый. Не боится переделывать. В итоге получился очень хороший дизайн. Спасибо за терпение и труд. Да еще и совсем не дорого, что немаловажно.