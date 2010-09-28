Дизайн сайта для ДЛЕ.

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки350 просмотров
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Нужен красивый дизайн сайта про остекление балконов и евроокна. Под дле. Резиновый

Дизайн сайта
13 лет назад
revrated
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Iamproto
Виктор 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Работа очень красивая получилась, все быстро, правки делались оперативно. Дизайнер терпеливый и кропотливый. Не боится переделывать. В итоге получился очень хороший дизайн. Спасибо за терпение и труд. Да еще и совсем не дорого, что немаловажно.
Хороший заказчик.
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