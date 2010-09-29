Нужен простенький сайт - страничка

Здравствуйте! Нужен дизайн, вернее есть дизайн который нравится, нужно будет его немного изменить(шапка в основном) и сделать верстку. отзывы и портфолио обязательны! все подробности с примерами и подробным ТЗ в личку или icq 311-023-355