Нужен простенький сайт - страничка

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок246 просмотров
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Нужно нарисовать простенькую страничку вроде этой http://goodpchelp.ru/

с логотипом, который во вложении. На страничке одна ссылка на прайс-лист. И по возможности прикрепить к движку и разместить на хостинге (хостинг уже есть).

13 лет назад
Spyashiy
Глеб 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Andrey_Kyrilkov
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
1 день
Андрей отличный дизайнер, работу выполнил в качественно и в установленные сроки, успешно разобрался с проблемами на хостинге. Сотрудничеством очень доволен! В будущем еще неоднократно к нему обращусь! Спасибо за работу!
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