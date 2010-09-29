Нужен простенький сайт - страничка

Здравствуйте! Нужен дизайн, вернее есть дизайн который нравится, нужно будет его немного изменить(шапка в основном) и сделать верстку. отзывы и портфолио обязательны! все подробности с примерами и подробным ТЗ в личку или icq 311-023-355
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать простенькую страничку вроде этой http://goodpchelp.ru/
с логотипом, который во вложении. На страничке одна ссылка на прайс-лист. И по возможности прикрепить к движку и разместить на хостинге (хостинг уже есть).
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен дизайн и вёрстка сайта на подобии http://www.gefest-stal.ru/. Интересуют приблизительные цена и сроки.Завершен13 лет назад
- $30
Имеется 4 дизайна, графика + цсс index.html search.html download.html нужно сохраняя стиль и цвета нарисовать на основе страницы index.html страницы поиска и даунлоада основной стиль - копипаст из индекса на странице поиска - форма поиска и выдача результатов на странице даунлоад - ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На данный момент есть не до конца доделанный корпоративный сайт. Тематика- продажи технологического и аналитического оборудования для производства полупроводниковых приборов. Сайт сделан в FRONTPAGE 2003. Требуется сделать дизайн сайта (страница с шапкой по данной тематике) планируется разместить ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Необходимо разработать дизайн главной страницы сервиса http://www.centroplat.com/index2.html В приложении варианты логотиповЗавершен13 лет назад
- $170
Доделка по проекту.Закрыт13 лет назад
Нужно сменить только цветовую гамму сайта с розового на: кофе с молоком с перламутром или бежевый с перламутром- в общем не яркие теплые благородные тона есть исходник только шапки, остальное только картинки laperlehotel. comДизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Добрый день. Нужно 2 шаблона для магазина кондиционеров на Joomla 1.5, 60$/каждый. Один в японском стиле, другой в "зимнем". Функционал стандартный для магазинов, если что потом добавим модулей. Заодно можно нарисовать к ним пару баннеров ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Нужен макет сайта для шахматной школы (дизайн и верстка). * Главное: дизайн должен быть строгим и стильным. * Сайт будет на двух языках, нужно чтобы были флажки рус/eng. * На сайте будут следующие разделы 1. Лента ...Закрыт13 лет назад
Приветствую! ТЗ. На главной странице, в ее верхней части, хотелось бы увидеть 2 блока с заданными размерами, в которые выводились бы материалы из категорий, с определенными параметрами: 1. Блок (новости компании) - выводятся материалы из категории, по последней ...Завершен13 лет назад