Добрый день. Нужно 2 шаблона для магазина кондиционеров на Joomla 1.5, 60$/каждый. Один в японском стиле, другой в "зимнем". Функционал стандартный для магазинов, если что потом добавим модулей. Заодно можно нарисовать к ним пару баннеров ...