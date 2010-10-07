Вёрстка макетов

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн и вёрстка сайта на подобии http://www.gefest-stal.ru/.

Интересуют приблизительные цена и сроки.

13 лет назад
martinova81
Мартынова 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
samyrau
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!