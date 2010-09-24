Дизайн страницы и элементов. Портальный стиль.

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка251 просмотр
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Хочу от исполнителя:

1. Минималистический дизайн в стиле habrahabr.ru, результатов поиска google.com. Подобрать гармоничные ТЁПЛЫЕ, не въедающиеся в глаза цвета для ссылок, шапки, рамок, кнопок, онлайн/оффлайн пиктограммки и вкладок + шрифт и пиктограммку логотипу. ВСЁ!!!!

2. Полностью свободное сейчас время, чтобы занимался только этим проектом вплоть до завершения.

3. Онлайн в асе/скайпе.

4. Сроки - не более недели.

5. Ваши предложения по цене.

6. Ссылки на ваши дизайны/элементы подобного стиля.

Структура и элементы в прикрепленном файле. Ничего двигать не нужно. Других страниц не нужно. Только то, что в прикрепленном файле. Всё остается на своих местах.

13 лет назад
Aladdinps
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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