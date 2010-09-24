Дизайн страницы и элементов. Портальный стиль.

Ребят есть сайт: http://fcleaning.ru на него нужна шапка сайта, логотип на сайте и шапка нужна под фон сайта. Хочется наверное увидеть комнату и чтоб за окном был Питер. Ну что - то такое ..... Если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу от исполнителя:
1. Минималистический дизайн в стиле habrahabr.ru, результатов поиска google.com. Подобрать гармоничные ТЁПЛЫЕ, не въедающиеся в глаза цвета для ссылок, шапки, рамок, кнопок, онлайн/оффлайн пиктограммки и вкладок + шрифт и пиктограммку логотипу. ВСЁ!!!!
2. Полностью свободное сейчас время, чтобы занимался только этим проектом вплоть до завершения.
3. Онлайн в асе/скайпе.
4. Сроки - не более недели.
5. Ваши предложения по цене.
6. Ссылки на ваши дизайны/элементы подобного стиля.
Структура и элементы в прикрепленном файле. Ничего двигать не нужно. Других страниц не нужно. Только то, что в прикрепленном файле. Всё остается на своих местах.
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