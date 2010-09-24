Нужна шапка на сайт

Ребят есть сайт: http://fcleaning.ru на него нужна шапка сайта, логотип на сайте и шапка нужна под фон сайта. Хочется наверное увидеть комнату и чтоб за окном был Питер. Ну что - то такое .....

Если кто готов то пишите сроки и свои идеи ....