Шаблон на кулинарную тематику

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок272 просмотра
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Нужно изготовление шаблона (только рисование и без верстки) дл кулинарного сайта. Возможно использование паблик шаблонов и их переделка. Я предоставляю примеры сайтов которые нравяться и желательную цветовую гамму.

Шаблон простой и без серезных графических элементов. Пример типа нужного щаблона в прикрепленном файле.

Оплата через PayPal или вебмани через неделю. Для меня лучше оплатить через paypal

13 лет назад
zulic
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
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