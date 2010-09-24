Шаблон на кулинарную тематику

Нужно изготовление шаблона (только рисование и без верстки) дл кулинарного сайта. Возможно использование паблик шаблонов и их переделка. Я предоставляю примеры сайтов которые нравяться и желательную цветовую гамму.

Шаблон простой и без серезных графических элементов. Пример типа нужного щаблона в прикрепленном файле.

Оплата через PayPal или вебмани через неделю. Для меня лучше оплатить через paypal