Дизайн для сайта знакомств

Необходимо сделать следующее в блоке доска обьявлений необходимо повставлять баннеры по бокам, причем во всех категориях они будут разные пример шаблона сайт 8714645.ucoz.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн для крупного сайта знакомст 80-100 страниц (20 уникальных), имеется ТЗ, протатипа нет!
В письме указывайте примерные цены и сроки реализации.
Разработка дизайна разбивается на две части: концепт дизайн и проработка дизайна.
Дизай должен быть на уровне зарубежных сайтов.
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