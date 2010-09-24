Дизайн для сайта знакомств

$4000
Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок631 просмотр
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Необходимо сделать дизайн для крупного сайта знакомст 80-100 страниц (20 уникальных), имеется ТЗ, протатипа нет!

В письме указывайте примерные цены и сроки реализации.

Разработка дизайна разбивается на две части: концепт дизайн и проработка дизайна.

Дизай должен быть на уровне зарубежных сайтов.

13 лет назад
aevdokimov
Антон 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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