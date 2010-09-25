Требуется нарисовать дизайн сайта тренинг-центра.

Занимаемся тренингами ораторского мастерства и публичных выступлений.

Требуется создать дизайн сайта.

Сайт www.oratormaster.ru . Наполнение будет то же.

Просто надо его еще красиво упаковать.

Пока что напишу общие требования. Детальное ТЗ на почту.

- Стильно и строго.

- юзабильно.

От вас стоимость и сроки.