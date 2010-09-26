Редизайн сайта

Нужно сделать редизайн нашего сайта. Дизайн должен быть уникальным, лёгким.

Также требуется переработать существующий дизайн и сделать фирменный стиль.

Интересуют только профессионалы с адекватными ценами и исполнением оговоренных сроков.

После выполнения работы с исполнителями будут подписаны документы о передаче исключительных имущественных авторских прав на дизайн.

Свои заявки оставляйте только в проекте. Обязательно указывайте приблизительные цены и сроки исполнения, а также контактные данные: номер телефона, Skype. Прошу не присылать номера ICQ. Не нужно писать приватные сообщения.

Посредников и веб-студии прошу не беспокоить.

С уважением,

Вадим