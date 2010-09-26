Нужен уникальный, красивый шаблон для сайта

Для интернет-магазина на shop-script требуется свежий и живой дизайн
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Хочу себе уникальный и красивый дизайн для uCoz сайта to.ucoz.org , с форумом и большинством модулей, бюджет до 50$.
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