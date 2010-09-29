Редизайн главной страницы сайта

$70
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать редизайн вместе с вёрсткой главной страницы сайта по продаже шин и дисков для автомобилей. Если заинтересованы – скину сайт и более подробное описание того, что хочу получить.

13 лет назад
cubahubbard
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Работа Вадимом была выполнена в срок и на очень высоком уровне. Доволен в плане общения, как с профессионалом, так и как просто с человеком. Буду продолжать сотрудничество. Всем рекомендую!
+