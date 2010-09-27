Красивое оформление одиночной странички

Есть сайт на WP. Требуется сделать из него конфету. Шоколадную. Нужен уникальный двухколоночный шаблон. Сайт о здоровом образе жизни. Не хочется ставить стандартный шаблон из паблика, потому как прицел - на последующую подачу сайта в каталог ...