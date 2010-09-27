Красивое оформление одиночной странички

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки363 просмотра
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Нужно грамотное с точки зрения дизайна оформление страницы (внесение микро-элементов, вёрстка и т.п.). Работа всего на несколько часов.

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13 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Всё чётко, красиво и в срок. Даже лучше, чем предполагалось :)
Адекватный заказчик, знает чего хочет. Понравилось работать с Александром, спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.