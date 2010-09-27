Красивое оформление одиночной странички

Разработка шаблона (DLE 8.3) с нуля. Тематика: Новости спорта. Подробности: 9043995 (ICQ).
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Нужно грамотное с точки зрения дизайна оформление страницы (внесение микро-элементов, вёрстка и т.п.). Работа всего на несколько часов.
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