Дизайн сайта компании

Сайт http://lampa96.ru/ переделывается на тематику люстр и светильников. Надо сделать 2 картинки: 1) http://lampa96.ru/published/publicdata/U12900/attachments/SC/images/logo.png точно такой же стиль, также чтобы вписывалась в имеющийся фон, только надпись должна быть "ЛАМПА 96 интернет-магазин светильников". ЛАМПА 96 - заглавными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта, бриф во вложенном файле.
Предложения отправляйте на почту [email protected], с указанием сроков, цены, методов и условий оплаты. В личку, аську не писать.
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