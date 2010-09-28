Шапка для сайта

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок269 просмотров
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Сайт http://lampa96.ru/ переделывается на тематику люстр и светильников.

Надо сделать 2 картинки:

1) http://lampa96.ru/published/publicdata/U12900/attachments/SC/images/logo.png точно такой же стиль, также чтобы вписывалась в имеющийся фон, только надпись должна быть "ЛАМПА 96 интернет-магазин светильников". ЛАМПА 96 - заглавными буквами, интернет-магазин светильников - в 2 строчки:

интернет-магазин

светильников

2) http://lampa96.ru/published/publicdata/U12900/attachments/SC/themes/photo/im/pht_promobg2.jpg - сделать подходящую картинку по тематике примерно в таких же тонах, как и существующая.

Размеры и формат картинок должны совпадать с с существующими.

13 лет назад
dimas555
Дмитрий 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
m0rte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
2 дня
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