Шапка для сайта

Сайт http://lampa96.ru/ переделывается на тематику люстр и светильников.

Надо сделать 2 картинки:

1) http://lampa96.ru/published/publicdata/U12900/attachments/SC/images/logo.png точно такой же стиль, также чтобы вписывалась в имеющийся фон, только надпись должна быть "ЛАМПА 96 интернет-магазин светильников". ЛАМПА 96 - заглавными буквами, интернет-магазин светильников - в 2 строчки:

интернет-магазин

светильников

2) http://lampa96.ru/published/publicdata/U12900/attachments/SC/themes/photo/im/pht_promobg2.jpg - сделать подходящую картинку по тематике примерно в таких же тонах, как и существующая.

Размеры и формат картинок должны совпадать с с существующими.