Нужно нарисовать графику для шаблона сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка225 просмотров
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Нужно разработать дизайн сайта по уже имеющемуся.

т.е. будет клонироваться полностью сайт, но графику абсолютно всю сменить нужно, шапку, логотип, менюшки и все остальное.

бюджет 1200 руб.

подробности кандидатам отправлю.

13 лет назад
stranger
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
14 дней
Работа выполнена. Не совсем были соблюдены сроки первого макета, но потом дело хорошо пошло. Собственно дизайном сайта доволен. Спасибо!
Доволен работой с Александром, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Иван Я.
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