Креативная страница Технические работы

Нужен дизайн для интернет магазина (всякая техника) Есть пример который очень нравится заказчику, так что с одной строны просто, нужно почти копию сделать, с другой трудно, хотелось бы разнообразия вариантов. Итак по стилистике, цветовой гамме, ширине ...