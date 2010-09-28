В Опере в шапке при разрешении 1920x1080 виден баг дублежа картинки. Сайт: www.effectstyle.com.ua Конт.тел: 067-399-66-11 Виктор
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужна креативная страница "Технические работы" для одного сервиса.
Должно быть смешно, интересно, но не тупо и пошло. Желательно иллюстрации.
Бюджет 50 долларов.
Стучите в аську - 3два6-996-246
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен дизайн для интернет магазина (всякая техника) Есть пример который очень нравится заказчику, так что с одной строны просто, нужно почти копию сделать, с другой трудно, хотелось бы разнообразия вариантов. Итак по стилистике, цветовой гамме, ширине ...Завершен13 лет назад
Готовый сайт работа над дизайном Желательно дизайнер со вкусом) Честная и быстрая оплатаДизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен недорогой дизайн сайта. Сейчас бюджет немного просел по етому заявки больше 40 $ не присылайте. Работу получит тот кто предложит самую низкую цену. Обязательно пишите свою цену. Нужно не только нарисовать а и вставить дизЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн для сайта коллективных покупок biglion.inforf.ru Примеры подобных сайтов: darberry.ru biglion.ru Пишите свои цены и сроки.Завершен13 лет назад
- $115
В приложении лежит скриншот шапки сайта. Тематика сайта - производитель автомобильных ворсовых ковриков. 1 место - за лучший логотип (логотип должен быть предусмотрен в вариантах для размещения не только в данном контексте, а как и положено ...Завершен13 лет назад
- $100
Требуеться доработать простенький интернет магазин. Запущен на joomla, virtualmart установлен, но не запущен. Сам сайт: lyapko-applicator.ru Ищутся партнеры для долгосрочного сотрудничества. В планах создание нескольких порталов.Завершен13 лет назад
Нужен дизайн + верстка Уже есть идея дизайна сайта, шапка, выполненная для примера в paint. Определены цвета, шрифты, картинки. Требуется грамотный (!) дизайнер с чувством вкуса (!), который сможет продолжить дизайн в стиле шапки. (с версткой ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт tabletok.ru с шаблоном, который меня устраивает в плане удобства. Но увы, не устраивает в плане "радовать глаз". Нужно малость поработать над этим шаблоном, чтобы он начал соответствовать тематике сайта: заменить серый фон на что-нибудь поприятнее, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго! Требуется простой и стильный дизайн для блога посвященного продвижению сайтов. Указывайте цену и срок. примеры работ.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад