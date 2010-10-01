Требуется новый сайт для http://minikiev.kiev.ua/ дизайн дополнительный функционал , оптимизацирован должен быть простой и красивый Joomla устроит стоимость минимальная, так как проект социальный пока заработка нет Меню: Про нас без изменений все как есть История для каждой достопримечательности своя история и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать дизайн для сайта коллективных покупок biglion.inforf.ru
Примеры подобных сайтов:
Пишите свои цены и сроки.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
В Опере в шапке при разрешении 1920x1080 виден баг дублежа картинки. Сайт: www.effectstyle.com.ua Конт.тел: 067-399-66-11 ВикторЗакрыт13 лет назад
- $115
В приложении лежит скриншот шапки сайта. Тематика сайта - производитель автомобильных ворсовых ковриков. 1 место - за лучший логотип (логотип должен быть предусмотрен в вариантах для размещения не только в данном контексте, а как и положено ...Завершен13 лет назад
- $100
Требуеться доработать простенький интернет магазин. Запущен на joomla, virtualmart установлен, но не запущен. Сам сайт: lyapko-applicator.ru Ищутся партнеры для долгосрочного сотрудничества. В планах создание нескольких порталов.Завершен13 лет назад
Нужен дизайн + верстка Уже есть идея дизайна сайта, шапка, выполненная для примера в paint. Определены цвета, шрифты, картинки. Требуется грамотный (!) дизайнер с чувством вкуса (!), который сможет продолжить дизайн в стиле шапки. (с версткой ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт tabletok.ru с шаблоном, который меня устраивает в плане удобства. Но увы, не устраивает в плане "радовать глаз". Нужно малость поработать над этим шаблоном, чтобы он начал соответствовать тематике сайта: заменить серый фон на что-нибудь поприятнее, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго! Требуется простой и стильный дизайн для блога посвященного продвижению сайтов. Указывайте цену и срок. примеры работ.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте FreeLancer'ы. Необходимо разработать макет для портала на автомобильную тематику. Нужен макет одной страницы (главная страница). Направление дизайна - пример в прикрепленном файле.Закрыт13 лет назад
- $70
Приватный проект для пользователя Zherenovskii. Нарисовать дизайн 3-х внутренних страниц сайта.Завершен13 лет назад
Здравы будьте добры молодцы. Есть сайт: http://www.isb24.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=54 Есть Задача: Сделать ТАКОЙ ЖЕ сайт на джумле БЕЗ КОНТЕНТА, только дизайн - либо красивее ) С Вас соответственно цены, сроки и т.п. С Наилучшими пожеланиями.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад