Переделать дизайн

$250
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок274 просмотра
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Необходимо переделать дизайн сайта goloseevo.com.ua

Как видно, на сайте дизайн сейчас допотопный. А нужно сделать для людей, юзабилити и все такое прочее

Также, дизайнер должен быть как минимум приемлем к данной тематике. И понимать ее специфику.

Новомодных вебдванольных элементов тут не нужно. Нужна хорошая стабильная классика.

Пример, который нравится, и который можно взять за основу: http://www.ierusalimfond.ru/

Но лучше, что бы это было тянучка и не было злоупотребления капслока.

13 лет назад
_legendary_
Аккаунт 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
chemedesign
Анатолий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$200
5 дней
Приятный проект! Четкое ТЗ, гибкие сроки для создания дизайна - все это позволило работать с удовольствием :). Оплата без проблем. Рекомендую!
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