Необходимо переделать дизайн сайта goloseevo.com.ua

Как видно, на сайте дизайн сейчас допотопный. А нужно сделать для людей, юзабилити и все такое прочее

Также, дизайнер должен быть как минимум приемлем к данной тематике. И понимать ее специфику.

Новомодных вебдванольных элементов тут не нужно. Нужна хорошая стабильная классика.

Пример, который нравится, и который можно взять за основу: http://www.ierusalimfond.ru/

Но лучше, что бы это было тянучка и не было злоупотребления капслока.