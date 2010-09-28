Подобрать шаблон для страхового сайта (joomla 1,5)

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки157 просмотров
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По сути нужна помощь по поиску, подбору подходящего шаблона и дизайна

...стандартный шаблон с лёгким, но строгим, "солидным" дизайном. Статика или флеш - не важно

ни чего рисовать и делать с нуля не нужно, надо просто подобрать подходящий из множества в сети

можно платный, но при этом цена не более 50 бакинских за шаблон + ваши услуги по поиску, подбору

возможно понадобится изменить шапочку и др.какие-нибудь мелочи

p.s. но за 50 он должен ооочень понравится)))

цену и предложение ваше, указывайте, пожалуйста

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Joomla
13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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