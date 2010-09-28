Несколько внутр. страниц

Скандинавский аукцион 25satang.com Дизайн не плохой, но настало время его обновить. Что конкретно – ваша задача, предлагайте. Что можно улучшить(сделать более привлекательным, удобным и т.п.). Постарайтесь описать как можно более доходчиво, что бы вы ...
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Новые интерфейсы внутренних стр для сайта http://2rlandia.ru/
схемы в аттаче
предложения без сроков и цены не рассматриваются
в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю
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