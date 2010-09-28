Оформить страницу на youtube

Нужно оформит страницу клипмейкерской студии.

Вот ссылки на youtube каналы, чтобы было более понятно чего я хочу.

Нужно создать дизайн канала, и вживить туда активную "шапку" в

которой будут располагаться кнопки (ссылки) на twitter, facebook, и

myspace. Хочется получить простой лаконичный дизайн канала, и

возможность делать сменные "шапки".

Нужен дизайнер,шарящий во всех этих штуках и в частности конкретно в youtube.

www.youtube.com/user/Univ...

www.youtube.com/user/vevo...

www.youtube.com/user/john...

Предлагайте свои варианты и стоимость.