Цель: разработать шаблон горизонтальной темы галереи под WordPress. дизайн есть. отвечу на все вопросы icq^200189608
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформить страницу на youtube
Нужно оформит страницу клипмейкерской студии.
Вот ссылки на youtube каналы, чтобы было более понятно чего я хочу.
Нужно создать дизайн канала, и вживить туда активную "шапку" в
которой будут располагаться кнопки (ссылки) на twitter, facebook, и
myspace. Хочется получить простой лаконичный дизайн канала, и
возможность делать сменные "шапки".
Нужен дизайнер,шарящий во всех этих штуках и в частности конкретно в youtube.
Предлагайте свои варианты и стоимость.
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