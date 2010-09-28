Необходимо сделать кор. стиль для компании занимающейся инженерными системами, девелопментом и технологиями, а также дизайн сайта в кор. стиле. Ищем дизайнера способного на хороший тех. дизайн без стандартных клипартовых дядек в касках. Примеры работ, под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн партнерского сайта для зарубежных пользователей. Нужно придумать основной дизайн, сделать дизайн пользовательской зоны, придумать логотип. Приветствуется креативность. Все подробности при общении пишите в личку или 357606568 оплата обсуждается. Просьба не подавать заявки, тем у кого нет работ для зарубежного рынка, работаю только с буржуйским опытом :)
- Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт13 лет назад
Скандинавский аукцион 25satang.com Дизайн не плохой, но настало время его обновить. Что конкретно – ваша задача, предлагайте. Что можно улучшить(сделать более привлекательным, удобным и т.п.). Постарайтесь описать как можно более доходчиво, что бы вы ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Новые интерфейсы внутренних стр для сайта http://2rlandia.ru/ схемы в аттаче предложения без сроков и цены не рассматриваются в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителюДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходим новый дизайн для сайтов + favicon: sirvienta.ru (ТОЛЬКО для домработниц) mypersonnel.ru (для всего домашнего персонала) Дизайн должен быть в стиле: angelgold.ru bianco.ru обязательна: резина Теплые цвета, легкое добавление новых пунктов, предпросмотр статей справа как на familiari.ru до 100$/штука аська: 641222Закрыт13 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта для женщин, возможно, понадобится не только дизайн, а "под ключ". Структура уже есть (около 10 страниц).Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима картинка для главной странички интернет-магазина www.webmag.in.ua На картинке необходимо разместить: + 12 категории товаров + гарантия + доставка + телефон + акцияЗавершен13 лет назад
- $150
Есть сайт www. dveribel.ru необходим новый дизайн, красивый каталог "Примерная" схема в прилагаемом файле ТребованиЯ: 1. Постоянная поддержка связи. 2. Четкое соблюдение сроков. 3. Предоплата нет(надоело кидалово), условия оплаты обсуждаемы.Завершен13 лет назад
- $200
Проект будет представлять из себя сайт + социалка по тематике китайская\тибетская медицина. Более подробно - в ТЗ. Пожалуйста, указывайте цены в USD и портфолио. Предпочтение отдается дизайнерам с конкретной ценой, сроками, портфолио и внятным русским языком. По всем ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Тема "Двери, окна, лестницы из массива сосны, дома из бруса, изготовление столярных изделий"Завершен13 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта по уже имеющемуся. т.е. будет клонироваться полностью сайт, но графику абсолютно всю сменить нужно, шапку, логотип, менюшки и все остальное. бюджет 1200 руб. подробности кандидатам отправлю.Завершен13 лет назад