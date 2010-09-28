Разработка темы для WordPress

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Цель: разработать шаблон горизонтальной темы галереи под WordPress.

дизайн есть.

отвечу на все вопросы icq^200189608

WordPress
13 лет назад
k31f
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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