Разработка темы для WordPress

Дизайн сайтов Полиграфии HTML-верстка Важны люди знающие либо одну систему очень хорошо, к примеру джумла. Один человек должен знать именно свою систему и уметь работать с ней. Системы joomla, WebAsyst, 1C и так далее. Исполнители желательно Москва или МО, для ...