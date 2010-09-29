Дизайн и верстка для довольно объемного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок212 просмотров
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См. вложенный документ – в нем подробное ТЗ:

Общие требования:

- Время на предоставление законченного продукта (дизайн и верстка) – 14 дней.

- Конечный продукт включает:

— Дизайн – psd файлы

— Верстку – html, css, javascript (где надо)

— Отдельно надо будет сделать дизайн (подогнать дизайн бесплатного варианта из интернета) для выпадающего окна календаря (см. страницу Admin-Questions как пример).

- Дизайн должен работать (не ломаться) в IE 7+ и Firefox и других основных браузерах.

- Дизайн должен быть построен на основе div, за исключениев некоторых частей контента (там, где таблицу будет явно легче сделать; напр., на странице истории тестов – Test History).

- Предоплата возможна, если у вас есть достаточно положительных отзывов.

- Оплата – по money gram на имя физического лица (можно получить деньги на руки в более-менее больших банках; открытие или наличие в банке счета не обязательно).

- Работа по контракту. Вся инреллектуальная собственность созданного дизайна переходит заказчику (мне). Контракт – только для интеллектуальной собственности и моих документов. Я не предоставляю документы в государственные органы.

- Работающий сайт так же содержит стили, применяемые к контенту сайта (лекции и вопросы для тестов). Такие стили не влияют на остальную часть сайта. Я предоставлю эти стили, чтобы вы могли их видеть, когда создаете ваши стили и верстку.

Предполагаемый порядок работы:

1) ВАЖНО: Пожалуйста, сделайте заявку в проекте и предоставьте несколько работ (линков), которые могут наиболее полно подходить – как примеры – для моего сайта.

2) Я вышлю линк на прототип (макет) сайта, указанного в ТЗ, вам в личку.

3) Обозначьте вашу цену (в долларах) и сумму предоплаты, которую вы хотите.

4) Я выбиру исполнителя.

5) Претендент делает дизайн первой страницы и показывает мне. Ваших вариантов может быть 1-3. Можете сделать один и показать или сразу несколько. Я выбиру подходящий дизайн. Делаете доработки, если есть таковые, на основе моих комментариев для выбранного дизайна.

ВАЖНО: Дизайн не надо делать с нуля. Можно использовать то, что есть на текущем сайте, и изменить его. Psd файлы имеющегося дизайна я могу предоставить.

6) Претендент делает дизайн и верстку остальных страниц (см. в ТЗ какие страницы надо прорисовывать и сверстать). Делаете доработки на основе моих комментариев.

7) Сначала делаете дизайн домашней страницы. После моих комментариев делаете изменения, потом верстку. После этого переходим на другие страницы (по ходу дела я дам знать, какие страницы желательно делать после домашней страницы).

13 лет назад
proper
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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