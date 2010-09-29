Есть фирменный стиль. Нужно создать макет главной страницы, галерею работ и текстовую страницу. Фото студия. Более 100$ заявки не рассматриваю. Оплата после утверждения макета в jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн онлайн аптеки и верстка. Главное требование к дизайну - респектабельность, что б внушал доверие. Ничего Выдумывать не надо, так как функциональность жестко зашита: общий стиль, главная, страница товаров (та же главная только без промо баннера), страница товара и страница корзины, +статичные страници с текстом. далее по дизайну, конкретные требования и список дополнительных информационных блоков которые необходимо вставить сообщу отдельно. Возможно даже предоставление готовой информационной архитектуры по вашему желанию. Дополнительное требование: что б все было соразмерно (под "линеечку")
Пример движка для ознакомления: online-canadian-drugshop.com, all-about-cialis.com, mycanadianhealthcare.com
В зависимости от дизайна надо будет делать еще и промо баннеры на главную а так же немного иллюстраций (возможно).
верстка и промо оплачиваются отдельно. Срок на работу - от 1-2 недели. мучать не буду, обещаю.
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